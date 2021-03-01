***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor
01.03.2021 11:28
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 13,39 0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3867
BIST
14:101.505
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 33,71
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:107,2687
En Yüksek
|Değişim
|: -2,10%
|| -0,1562
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:108,7652
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,2042
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:10407,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -4,31
|Açılış
|: 407,71
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,62
BIST En Aktif Hisseler14:10
|ITTFH
|2,75
|33.757.048
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.777.713
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.205.337
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.320.630
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,52
|1.608.729.235
|% 5,47
|
|THYAO
|13,89
|1.107.684.006
|% 2,97
|
|GARAN
|9,00
|854.388.880
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,20
|730.271.580
|% 2,32
|
|GUBRF
|82,20
|501.411.930
|% 3,01
|
|SISE
|7,52
|1.608.729.235
|% 5,47
|
|EKGYO
|2,29
|311.038.263
|% 2,69
|
|GARAN
|9,00
|854.388.880
|% 0,90
|
|THYAO
|13,89
|1.107.684.006
|% 2,97
|
|IHLAS
|0,91
|72.839.945
|% 3,41
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2644
|7,2687
|% -2,10
|
|Euro
|8,7547
|8,7652
|% -2,28
|
|Sterlin
|10,1220
|10,1727
|% -1,83
|
|Frank
|7,9232
|7,9710
|% -2,54
|
|Riyal
|1,9314
|1,9411
|% -2,15
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|19,27
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|2.725
|2.766
|-70,00
|
|Tam
|2.706
|2.775
|-72,66
|
|Yarım
|1.308
|1.342
|-35,15
|
|Çeyrek
|656
|671
|-17,57
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,26
|65,26
|0,83
|
Seans Raporu
14:10
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-
14:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 65 artarak (% 1.91 ) 1, 586
-
14:19
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, TRKCM, EKGYO
-
14:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KONYA, TURGG
-
14:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SISE, THYAO, GARAN
-
14:19XU100
Endeks 1, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 32 üstünde . İşlem hacmi 13, 292.00 milyon TL de