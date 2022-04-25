***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)A. PAYTARIM, ORMAN VE BALIKCILIKMADENCİLİKİMALAT SANAYİİGıda, İçki ve Tütün Sektörü PaylarıDokuma, Giyim Eşyası ve DeriOrman Ürünleri ve MobilyaKağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve YayınKimya, Petrol Kauçuk ve Plastik ÜrünleriTaş ve Toprağa DayalıMetal Ana SanayiMetal Eşya, Makina ve Gereç YapımDiğer İmalat SanayiiELEKTRİK GAZ VE SUİNŞAAT VE BAYINDIRLIKTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALARToptan TicaretPerakende TicaretLokanta ve OtellerULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMAUlaştırmaHaberleşmeDepolamaMALİ KURULUŞLARBankalar ve Özel Finans KurumlarıSigorta ŞirketleriFinansal Kiralama ve Faktoring ŞirketleriHoldingler ve Yatırım Şirketleri- 20.000 35.100 100 0,08Diğer Mali KuruluşlarAracı KurumlarGayrimenkul Yatırım OrtaklıklarıMenkul Kıymet Yatırım OrtaklığıEĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLEREğitim HizmetleriSağlık HizmetleriSporEğlenceDiğerTEKNOLOJİBilişimSavunmaDiğerKİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİMESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLERİDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİGAYRİMENKUL FAALİYETLERİFONDİĞERGRUP TOPLAMI- 20.000 35.100 100 0,08B. BORÇLANMA ARAÇLARIB.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARITahvilFinansman Bonosu- 4.340.000 4.227.079,13 100 9,95ARA GRUP TOPLAMI- 4.340.000 4.227.079,13 100 9,95B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARIDevlet TahviliHazine BonosuARA GRUP TOPLAMIGRUP TOPLAMIC. KİRA SERTİFİKALARIGRUP TOPLAMIÇ. TÜREV ARAÇLARGRUP TOPLAMID. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARIGRUP TOPLAMIE. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLERGRUP TOPLAMIF. VARANTLARGRUP TOPLAMIÇ. DİĞER VARLIKLAR (+)Vadeli Ters Repo 29.033.131,51 29.033.131,51 100 68,31Borsa Para Piyasası 5.537.973,1 5.442.019,48 100 12,8Mevduat 3.780.231,82 3.762.440,54 100 8,85GRUP TOPLAMI- 36.351.336,43 38.237.591,53 100 89,96ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ- 42.711.336,43 42.499.770,66 100 100İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ42.499.770,75 % 0 % 100,61B. HAZIR DEĞERLER6.948,57 % 0 % 0,02a) Kasa0 % 0 % 0b) Bankalar6.948,57 % 100 % 0,02c) Diğer Hazır Değerler0 % 0 % 0C. ALACAKLAR (+)172.092,01 % 0 % 0,41a) Takastan Alacaklar0 % 0 % 0b) Diğer Alacaklar172.092,01 % 100 % 0,41Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)28.091,01 % 0 % 0,07D. BORÇLAR (-)-466.661,76 % 0 -% 1,1a) Takasa Borçlar0 % 0 % 0b) Yönetim Ücreti-28.276,1 % 6,06 -% 0,07c) Ödenecek Vergi0 % 0 % 0ç) İhtiyatlar0 % 0 % 0d) Krediler0 % 0 % 0e) Diğer Borçlar-438.385,66 % 93,94 -% 1,04NET VARLIK DEĞERİ42.240.697,58 % 0 % 100Pay Sa % 0 % 100Pay Başına Net Aktif Değer2,11 % 0 % 0İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaftalık RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama22.04.2022 tarihli rapor ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023413BIST