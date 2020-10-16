***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
16.10.2020 18:10
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 bedelli artırılarak 40.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, 16.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır.
İzahname 2 parça şeklinde gönderilmektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882219
BIST
17:571.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 11,57
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
17:577,9013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0311
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
17:579,2635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0325
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
17:57483,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,15
|Açılış
|: 483,16
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,58
BIST En Aktif Hisseler17:57
|ITTFH
|9,13
|368.209.438
|% 10,00
|
|ALCTL
|32,78
|145.964.220
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.577.541
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.622
|% 10,00
|
|KLGYO
|13,57
|343.376.735
|% 9,97
|
|BASCM
|9,37
|37.255
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|1.823.276
|% -9,99
|
|POLTK
|353,00
|5.812.498
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|81.060
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.110.458
|% -9,95
|
|GARAN
|7,19
|1.173.391.325
|% 2,57
|
|SISE
|6,79
|1.145.113.482
|% 1,04
|
|PETKM
|4,70
|1.129.955.368
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,84
|641.618.675
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|605.777.266
|% 9,43
|
|ALBRK
|1,64
|581.817.967
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,84
|641.618.675
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|605.777.266
|% 9,43
|
|TSKB
|1,29
|431.928.101
|% 9,32
|
|PETKM
|4,70
|1.129.955.368
|% 0,00
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8974
|7,9013
|% -0,39
|
|Euro
|9,2584
|9,2635
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,1808
|10,2319
|% -0,36
|
|Frank
|8,6089
|8,6608
|% -0,47
|
|Riyal
|2,1003
|2,1108
|% -0,50
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-6,14
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,24
|
Seans Raporu
17:57
daha fazla
-
17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 07 artarak (% 1.16 ) 1, 315
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, IHLGM, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
-
17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem