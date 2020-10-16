***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 bedelli artırılarak 40.000.000-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, 16.10.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulan taslak izahname ekte yer almaktadır.İzahname 2 parça şeklinde gönderilmektedir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882219BIST