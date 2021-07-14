***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.07.2021 11:04
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tescili hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 11
SPK Başvuru Tarihi 23.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.04.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.06.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 09.07.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11.Maddesinin tadil edilmesi hususu 09.07.2021 tarihinde tescil 13.07.2021 tarihli T.T.S.Gazetesinde ilan edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas sözleşme tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951046
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0264
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5452
18:0510,1278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0406
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1059
18:05502,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,17
|Açılış
|: 502,33
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
501,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|MARTI
|1,89
|4.908.887
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|35.463.667
|% -2,91
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|EDIP
|3,81
|71.002.891
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5550
|8,5582
|% -0,31
|
|Euro
|10,1205
|10,1278
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,8229
|11,8822
|% -0,37
|
|Frank
|9,2932
|9,3492
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2743
|2,2857
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-0,13
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.373
|-11,00
|
|Tam
|3.308
|3.391
|-9,80
|
|Yarım
|1.599
|1.640
|-4,74
|
|Çeyrek
|802
|820
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|-0,03
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|-1,06
|