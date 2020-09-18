***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.09.2020 17:18
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 18.09.2020 tarihli ve BİAŞ-2-3862 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875690
BIST
17:591.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
17:597,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,5930
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5788
En Düşük
7,5327
17:598,9862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9925
En Düşük
8,9268
17:59475,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,61
|Açılış
|: 475,33
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
476,22
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler17:59
|CRFSA
|16,39
|222.307.219
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.771,00
|1.194.511
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.646.051
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.480.798
|% 10,00
|
|MRSHL
|343,50
|25.516.523
|% -9,98
|
|CMBTN
|101,10
|28.576.963
|% -9,97
|
|DOKTA
|32,14
|24.305.353
|% -9,97
|
|CMENT
|35,56
|30.967.356
|% -9,97
|
|YONGA
|66,00
|3.075.270
|% -9,96
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|KRDMD
|3,24
|1.554.479.354
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,50
|692.002.693
|% 3,31
|
|PETKM
|4,40
|1.007.731.118
|% 0,69
|
|DGKLB
|2,61
|470.569.938
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,39
|571.687.757
|% 3,67
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5736
|7,5758
|% 0,39
|
|Euro
|8,9819
|8,9881
|% 0,38
|
|Sterlin
|9,7768
|9,8258
|% 0,17
|
|Frank
|8,2951
|8,3450
|% 0,27
|
|Riyal
|2,0123
|2,0224
|% 0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|10,18
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.200
|22,00
|
|Tam
|3.142
|3.220
|23,68
|
|Yarım
|1.519
|1.558
|11,45
|
|Çeyrek
|762
|779
|5,73
|
|Gümüş.Ons
|26,97
|27,00
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,01
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|0,03
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CMBTN
Yüzde -9.80 oranında düşüşle 101.30 lira fiyatla işlem gören hissede 259, 031 adet işlem
-
17:58INFO
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 9.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 765 adet işlem
-
17:57AKYHO
Yüzde -7.46 oranında düşüşle 5.71 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 993, 545 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 100, 828 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 110 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 11, 120.00 milyon TL de