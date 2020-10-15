***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
15.10.2020 15:59
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş 'nin 15.10.2020 tarihli ve BİAŞ-2-4201 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumlar tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881953
BIST
17:151.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -9,68
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
17:157,9403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0297
|Açılış
|: 7,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
17:159,2962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
17:15483,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 483,69
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler17:15
|CEOEM
|8,14
|84.170.248
|% 10,00
|
|AVOD
|9,90
|100.656.176
|% 10,00
|
|PENGD
|6,71
|153.450.155
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.421.071
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.663.221
|% 10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.153.425
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|546.609
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|333.916
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|175.513
|% -9,99
|
|PETKM
|4,73
|1.821.311.264
|% -2,47
|
|ECILC
|7,48
|1.697.937.327
|% 8,41
|
|ZOREN
|3,00
|1.352.219.053
|% -1,96
|
|EKGYO
|1,96
|1.222.865.072
|% 3,16
|
|KRDMD
|3,67
|889.570.419
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,96
|1.222.865.072
|% 3,16
|
|ZOREN
|3,00
|1.352.219.053
|% -1,96
|
|PETKM
|4,73
|1.821.311.264
|% -2,47
|
|KRDMD
|3,67
|889.570.419
|% -1,08
|
|ECILC
|7,48
|1.697.937.327
|% 8,41
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9364
|7,9403
|% 0,38
|
|Euro
|9,2882
|9,2962
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,2303
|10,2816
|% -0,31
|
|Frank
|8,6529
|8,7050
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1114
|2,1220
|% 0,43
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-7,21
|
|Altın Gr.
|484
|484
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|-13,21
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-6,39
|
|Çeyrek
|773
|790
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,06
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|-1,19
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:28NUGYO
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 7.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 940, 506 adet işlem
-
17:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 71 kaybederek (% -1.04 ) 1, 300
-
17:27XU100
Endeks 1, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 20, 209.00 milyon TL de
-
17:25DERAS
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 9.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 443 adet işlem
-
17:24ORGE
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 537, 402 adet işlem