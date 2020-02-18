***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2020 09:49
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.12.2019 tarihli 2019/65 sayılı haftalık bülteninde ilan edilen 38.308-TL tutarındaki idari para cezasına karşı 17.02.2020 tarihinde Ankara 14.İdare Mahkemesine 2020/391 Esas No ile itirazda bulunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819806
BIST
11:38119.751
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -1.040,37
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.528
11:386,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0240
|Açılış
|: 6,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0703
En Düşük
6,0411
11:386,5722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0210
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5770
En Düşük
6,5466
11:38309,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 2,54
|Açılış
|: 309,89
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,14
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|YKGYO
|4,22
|64.784.661
|% 16,57
|
|BOSSA
|11,82
|23.377.279
|% 11,51
|
|MTRYO
|6,78
|907
|% 11,51
|
|TSPOR
|6,19
|243.547.128
|% 10,73
|
|DESA
|5,91
|4.361.284
|% 10,06
|
|GYHOL
|25,04
|201.597
|% -14,83
|
|RYSAS
|8,40
|857.573
|% -10,16
|
|EGCYO
|0,37
|5.359
|% -9,76
|
|NATEN
|19,00
|1.109.752
|% -9,70
|
|ARDYZ
|14,29
|12.010.464
|% -9,61
|
|GSRAY
|3,56
|803.614.326
|% 3,19
|
|ASELS
|29,46
|627.756.147
|% 1,80
|
|THYAO
|15,06
|579.971.162
|% -1,50
|
|ODAS
|2,32
|286.944.927
|% -1,69
|
|TSPOR
|6,19
|243.547.128
|% 10,73
|
|GSRAY
|3,56
|803.614.326
|% 3,19
|
|ODAS
|2,32
|286.944.927
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,63
|127.541.815
|% -1,81
|
|IHLGM
|1,35
|75.002.048
|% -2,17
|
|IHLAS
|0,90
|47.494.295
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8535
|7,8928
|% 0,21
|
|Frank
|6,1657
|6,2028
|% 0,46
|
|Riyal
|1,6133
|1,6214
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|7,21
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,57
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,03
|
|B. Petrol
|56,80
|56,80
|-0,87
|