***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2020 09:58
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.10.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8418 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,81-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 12.10.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881016
BIST
11:211.177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,65
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:217,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:219,3307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:21488,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 488,30
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KLGYO
|14,08
|10.890.049
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.900.792
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|291.209
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|IHGZT
|7,47
|37.147.646
|% -10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|697.947
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|572.824.066
|% 2,29
|
|SASA
|17,45
|280.655.934
|% 2,77
|
|GARAN
|7,11
|273.946.530
|% -0,42
|
|TUKAS
|12,83
|241.181.172
|% 7,45
|
|KERVT
|8,24
|223.875.554
|% 7,01
|
|ODAS
|3,57
|572.824.066
|% 2,29
|
|SKBNK
|1,75
|174.889.708
|% 1,74
|
|ISGYO
|2,16
|148.320.651
|% 3,35
|
|EKGYO
|1,84
|116.413.633
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,58
|223.689.060
|% 0,00
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9023
|7,9068
|% 0,23
|
|Euro
|9,3248
|9,3307
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2718
|10,3233
|% -0,01
|
|Frank
|8,6478
|8,6999
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1022
|2,1127
|% 0,29
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|1,27
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,06
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|0,23
|