***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 11:30
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 03.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8510 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 5,74-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 03.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886039
BIST
11:221.164
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 13,17
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.167
En Düşük
1.154
11:228,4929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0817
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
11:229,9322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0908
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9395
En Düşük
9,7727
11:22515,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,95
|Açılış
|: 515,89
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
511,02
BIST En Aktif Hisseler11:20
|PKENT
|715,10
|40.046
|% 10,00
|
|VANGD
|10,78
|4.574.827
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.223,00
|60.082.243
|% 9,99
|
|EUYO
|11,67
|8.393.788
|% 9,99
|
|MEGAP
|13,55
|2.045.047
|% 9,98
|
|POLTK
|291,50
|40.810
|% -9,98
|
|ARTI
|5,33
|376.016
|% -9,97
|
|ATSYH
|5,42
|227.255
|% -9,97
|
|EMNIS
|15,80
|44.240
|% -9,97
|
|UZERB
|32,90
|55.864
|% -9,96
|
|GARAN
|7,00
|1.149.616.202
|% 0,72
|
|HALKB
|5,10
|464.442.432
|% 4,29
|
|TSKB
|2,20
|395.040.859
|% -4,35
|
|KRDMD
|3,36
|383.468.218
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|377.161.562
|% 1,50
|
|TSKB
|2,20
|395.040.859
|% -4,35
|
|GARAN
|7,00
|1.149.616.202
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,32
|302.605.770
|% -0,43
|
|KRDMD
|3,36
|383.468.218
|% 2,75
|
|VAKBN
|4,06
|377.161.562
|% 1,50
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4925
|8,4962
|% 1,01
|
|Euro
|9,9216
|9,9314
|% 0,91
|
|Sterlin
|10,9455
|11,0004
|% 0,30
|
|Frank
|9,2401
|9,2958
|% 0,78
|
|Riyal
|2,2578
|2,2691
|% 1,06
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-15,26
|
|Altın Gr.
|516
|516
|1,33
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,59
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-0,09
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:36XU100
Endeks 1, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 7, 595.00 milyon TL de
-
11:36DOAS
Yüzde 4.55 oranında artışla 18.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 339 adet işlem
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, KRDMD, TCELL
-
11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 9 artarak (% 0.86 ) 1, 047
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGEEN, VANGD, EUHOL, MEGAP, BALAT, ETYAT, KONTR, PKENT, EUKYO, EUYO