***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2020 10:09
lar
Şirketimizin 13.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.8588 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,71-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin
ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 13.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888595
BIST
14:261.299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,80
|Açılış
|: 1.305
|
|Önceki Kapanış
|: 1.291
|
1.310
En Düşük
1.297
14:267,7456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0652
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7587
En Düşük
7,6062
14:269,1729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0855
|Açılış
|: 9,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1050
|
9,1921
En Düşük
9,0167
14:26470,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,46
|Açılış
|: 470,80
|
|Önceki Kapanış
|: 466,33
|
471,86
En Düşük
461,92
BIST En Aktif Hisseler14:24
|KENT
|324,50
|5.149.605
|% 10,00
|
|DAGI
|8,80
|110.039.007
|% 10,00
|
|KARTN
|2.359,50
|36.906.365
|% 10,00
|
|CASA
|49,50
|1.140.381
|% 10,00
|
|DOAS
|31,92
|232.202.621
|% 9,99
|
|ARTI
|5,40
|563.366
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,06
|662.213
|% -10,00
|
|UZERB
|29,20
|351.626
|% -9,99
|
|TKURU
|387,50
|880.013
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,04
|488.935
|% -9,96
|
|GARAN
|9,00
|2.027.356.093
|% 1,58
|
|KRDMD
|4,37
|1.080.873.648
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,89
|689.532.033
|% -0,34
|
|AKBNK
|6,35
|570.576.448
|% 0,63
|
|SISE
|6,83
|542.006.922
|% 0,29
|
|KRDMD
|4,37
|1.080.873.648
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,89
|689.532.033
|% -0,34
|
|GARAN
|9,00
|2.027.356.093
|% 1,58
|
|USAK
|2,57
|370.316.537
|% 4,90
|
|EKGYO
|1,89
|245.262.715
|% -0,53
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7381
|7,7453
|% 0,85
|
|Euro
|9,1648
|9,1736
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,1896
|10,2408
|% 0,85
|
|Frank
|8,4540
|8,5050
|% 0,90
|
|Riyal
|2,0589
|2,0693
|% 0,84
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|3,33
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,37
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|12,00
|
|Tam
|3.116
|3.195
|20,04
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|9,70
|
|Çeyrek
|755
|773
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,84
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,11
|
|B. Petrol
|43,59
|43,59
|0,81
|