***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.11.2020 09:54
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/11/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.11.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.861 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,368-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.11.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889327
BIST
18:051.313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
0
En Düşük
0
18:057,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
18:059,0095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
18:05455,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,28
|Açılış
|: 455,44
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,14
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PETKM
|4,90
|1.586.588.537
|% 25,11
|
|BIMAS
|70,00
|276.160.301
|% 0,00
|
|VERTU
|9,08
|10.221.276
|% 0,00
|
|RTALB
|44,62
|50.824.723
|% 0,00
|
|ODAS
|3,46
|783.088.051
|% 0,00
|
|BIMAS
|70,00
|276.160.301
|% 0,00
|
|VERTU
|9,08
|10.221.276
|% 0,00
|
|RTALB
|44,62
|50.824.723
|% 0,00
|
|ODAS
|3,46
|783.088.051
|% 0,00
|
|YATAS
|11,33
|136.441.994
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,47
|3.265.746.413
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,11
|5.383.904.453
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|14.004.932.203
|% 0,00
|
|KRDMD
|4,87
|5.290.912.245
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,92
|1.058.122.236
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,83
|2.548.458.271
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5679
|7,5754
|% 0,34
|
|Euro
|8,9940
|9,0095
|% 0,41
|
|Sterlin
|10,0418
|10,0922
|% 0,52
|
|Frank
|8,3024
|8,3525
|% 0,57
|
|Riyal
|2,0158
|2,0259
|% 0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|0,60
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,03
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:02SEKUR
Yüzde 9.95 oranında artışla 12.15 lira fiyatla işlem gören hissede 361, 121 adet işlem
-
10:01KRDMD
Yüzde 6.10 oranında artışla 4.87 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 107, 761, 212 adet işlem
-
17:58ATAGY
Yüzde 6.06 oranında artışla 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 965 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, KRDMD, GARAN
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 09 artarak (% 1.29 ) 1, 188