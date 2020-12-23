***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2020 10:41
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 22.12.2020 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.87 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,74-TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 22.12.2020 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894387
BIST
11:581.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 12,34
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.419
En Düşük
1.409
11:587,6407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0186
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
11:589,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0161
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2956
11:58459,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,16
|Açılış
|: 459,12
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
460,40
En Düşük
457,10
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SNKRN
|14,85
|1.982.312
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,92
|2.394.728
|% 9,99
|
|GUBRF
|56,80
|20.478.842
|% 9,97
|
|EMNIS
|34,18
|468.163
|% 9,97
|
|ATSYH
|6,18
|315.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|16,93
|167.336
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|111.455
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,73
|228.412.071
|% -9,90
|
|EUYO
|4,20
|530.351
|% -8,70
|
|UFUK
|12,25
|18.375
|% -7,55
|
|TSKB
|1,88
|596.472.715
|% 1,62
|
|GARAN
|10,08
|569.690.363
|% 0,40
|
|OYAKC
|8,65
|389.023.695
|% 1,88
|
|SISE
|7,19
|384.894.027
|% 0,84
|
|ALARK
|7,72
|318.769.736
|% 3,21
|
|TSKB
|1,88
|596.472.715
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,45
|245.305.163
|% 0,69
|
|EKGYO
|2,18
|309.411.843
|% 0,93
|
|YYAPI
|1,90
|130.454.096
|% 6,74
|
|ISGYO
|2,47
|161.573.659
|% 2,92
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6395
|7,6407
|% -0,24
|
|Euro
|9,3236
|9,3282
|% 0,17
|
|Sterlin
|10,2267
|10,2780
|% 0,26
|
|Frank
|8,5597
|8,6113
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0311
|2,0413
|% -0,18
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|8,93
|
|Altın Gr.
|459
|459
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.042
|3.088
|-16,00
|
|Tam
|3.028
|3.104
|-16,66
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-8,06
|
|Çeyrek
|734
|751
|-4,03
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,08
|
|B. Petrol
|49,94
|49,94
|-0,14
|
Seans Raporu
11:58
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