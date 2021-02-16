***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2021 16:41
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.91 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,47 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 15.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909948
BIST
16:331.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -7,59
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.555
16:336,9907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9938
En Düşük
6,8965
16:338,4703
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4830
En Düşük
8,3877
16:33404,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,36
|Açılış
|: 404,87
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
403,74
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BSOKE
|3,74
|266.414.338
|% 10,00
|
|BALAT
|10,89
|2.921.275
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|15.765.772
|% 10,00
|
|TMPOL
|18,83
|45.525.928
|% 9,99
|
|SASA
|41,64
|1.279.488.700
|% 9,98
|
|DENGE
|8,60
|2.299.843
|% -8,51
|
|TGSAS
|24,02
|203.007.415
|% -8,11
|
|KSTUR
|200,00
|486.361
|% -7,83
|
|KRGYO
|6,39
|66.613.177
|% -6,58
|
|EPLAS
|39,00
|4.459.415
|% -6,20
|
|PETKM
|5,15
|2.250.171.434
|% 0,39
|
|KOZAL
|148,60
|2.248.765.044
|% -0,07
|
|GUBRF
|77,15
|1.581.743.375
|% 5,47
|
|SASA
|41,64
|1.279.488.700
|% 9,98
|
|GARAN
|9,94
|1.194.977.275
|% -1,09
|
|SKBNK
|1,56
|1.097.101.363
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,53
|1.191.384.241
|% -0,39
|
|PETKM
|5,15
|2.250.171.434
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,90
|524.940.429
|% -0,68
|
|TSKB
|1,77
|310.126.895
|% 0,57
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9863
|6,9907
|% 0,38
|
|Euro
|8,4652
|8,4703
|% 0,19
|
|Sterlin
|9,6734
|9,7219
|% 0,20
|
|Frank
|7,8106
|7,8576
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% 0,26
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|-17,89
|
|Altın Gr.
|405
|405
|-2,24
|
|Cumhuriyet
|2.689
|2.730
|-21,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|-20,82
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|-10,30
|
|Çeyrek
|649
|664
|-5,15
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,24
|
Seans Raporu
16:33
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16:48KRGYO
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 129, 468 adet işlem
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16:47KSTUR
Yüzde -7.83 oranında düşüşle 200.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 357 adet işlem
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 88 kaybederek (% -0.36 ) 1, 365
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, BALAT, TMPOL, VAKFN, UFUK, BSOKE, SASA, DNISI, SAYAS, NUHCM
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16:45
BTCIM, BSOKE, RODRG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında