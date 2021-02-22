***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2021 10:44
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 19.02.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.91 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3,85 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 19.02.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911317
BIST
11:231.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.561
11:237,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0420
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0285
En Düşük
6,9534
11:238,5004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5051
En Düşük
8,4299
11:23403,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 3,71
|Açılış
|: 403,72
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
404,52
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler11:23
|LINK
|42,70
|25.825.178
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|701.013
|% 9,99
|
|VAKFN
|17,63
|9.020.440
|% 9,98
|
|SAYAS
|17,52
|14.992.669
|% 9,98
|
|TMPOL
|23,16
|46.412.827
|% 9,97
|
|RODRG
|24,04
|547.439
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|122.085
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|5.265.325
|% -9,22
|
|ARTI
|5,93
|1.290.836
|% -8,49
|
|FENER
|31,98
|129.214.244
|% -8,42
|
|SASA
|41,70
|1.345.063.641
|% -6,96
|
|THYAO
|12,54
|586.487.794
|% 1,95
|
|KOZAL
|145,30
|483.561.177
|% 0,28
|
|VAKBN
|4,68
|458.788.596
|% -2,50
|
|HEKTS
|32,76
|419.414.923
|% -6,02
|
|VAKBN
|4,68
|458.788.596
|% -2,50
|
|CEMAS
|2,38
|206.077.606
|% 3,48
|
|KARSN
|5,36
|395.605.869
|% 2,88
|
|EKGYO
|2,46
|165.001.914
|% 0,82
|
|IHLAS
|1,11
|71.317.370
|% -3,48
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0212
|7,0234
|% 0,60
|
|Euro
|8,4951
|8,5004
|% 0,43
|
|Sterlin
|9,7826
|9,8317
|% 0,35
|
|Frank
|7,7494
|7,7961
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8634
|1,8728
|% 0,42
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|10,88
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,94
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,39
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|62,72
|62,72
|0,58
|
Seans Raporu
11:23
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11:34
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