***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2021 11:32
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2021 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1.93 TL, BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı ise 4,55 TL ile pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 01.04.2021 tarihli portföy ve toplam değeri tablosu ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922777
BIST
18:051.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,63
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.424
18:058,1516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0460
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1848
En Düşük
7,9826
18:059,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0108
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,6390
En Düşük
9,4208
18:05455,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,11
|Açılış
|: 454,99
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
456,68
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVGYO
|3,96
|21.942.555
|% 10,00
|
|DERHL
|8,69
|22.191.285
|% 10,00
|
|COSMO
|12,32
|416.078
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|276.938.235
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|29.494.559
|% 9,99
|
|UTPYA
|33,22
|1.304.118
|% -9,97
|
|SANEL
|4,61
|956.515
|% -9,96
|
|GLRYH
|12,15
|41.675.250
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,65
|568.756
|% -9,84
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|KOZAL
|125,10
|1.288.137.988
|% 3,56
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|RTALB
|30,54
|1.009.165.852
|% -9,43
|
|SASA
|46,90
|785.109.223
|% -0,85
|
|GARAN
|7,03
|2.419.835.597
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,92
|409.799.325
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,98
|634.275.643
|% -1,73
|
|BJKAS
|9,20
|1.211.485.739
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,21
|149.767.741
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1516
|% 0,57
|
|Euro
|9,5857
|9,6014
|% 0,11
|
|Sterlin
|11,2436
|11,3000
|% 0,55
|
|Frank
|8,6159
|8,6678
|% 0,49
|
|Riyal
|2,1681
|2,1790
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|3,08
|
|Altın Gr.
|455
|455
|4,02
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,97
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,54
|0,03
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58ERBOS
Yüzde 6.59 oranında artışla 68.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 479, 043 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GUBRF, TCELL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.07 ) 1, 233
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, NIBAS, ORGE, JANTS, BURVA, IZFAS, AVGYO, BANVT, NTGAZ, DERHL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, IEYHO, UTPYA