***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 12:23
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Osman DEMİRCİ'nin 29.07.2022 tarihi itibariyle bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etme talebini içeren dilekçesinin kabulune ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere 01.08.2022 ve 2022/12 sayılı yönetim kurulu kararıyla Sevinç BOZKURT'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oy birliği karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050183
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|MOBTL
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|% -0,56
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|HUNER
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|% 5,05
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|PSGYO
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|SEGYO
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|% 0,39
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|Alış
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|1.777
|4,17
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|1.024
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|6.917
|40,00
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