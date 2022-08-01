***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu görev dağılımı 01.08.2022 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekliyle yeniden belirlenmiştir.Orkun ŞAHİN-Yönetim Kurulu BaşkanıAli ARSLAN-Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.Mıchael Burak ŞAHİN-Yönetim Kurulu ÜyesiGülnur BERBER CİVELEK-Bağımsız Yönetim Kurulu ÜyesiSevinç BOZKURT-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050188BIST