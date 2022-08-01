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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.08.2022 12:32
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz yönetim kurulu görev dağılımı 01.08.2022 tarihinden itibaren aşağıda yer alan şekliyle yeniden belirlenmiştir. 
Orkun ŞAHİN-Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali ARSLAN-Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.
Mıchael Burak ŞAHİN-Yönetim Kurulu Üyesi
Gülnur BERBER CİVELEK-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sevinç BOZKURT-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050188


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