***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2022 09:29
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/08/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 26.08.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058778
BIST
18:053.165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 18,86
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.174
En Düşük
3.111
18:0518,1820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0114
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2250
|
18,2071
En Düşük
18,1592
18:0518,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0562
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2810
En Düşük
18,0966
18:051.012,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.011,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,84
|
1.018,19
En Düşük
1.011,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,04
|5.424.613
|% 0,00
|
|ADEL
|33,54
|42.059.080
|% 0,00
|
|ADESE
|1,04
|200.666.146
|% 0,00
|
|AEFES
|41,50
|180.230.302
|% 0,00
|
|AGESA
|23,30
|24.732.178
|% 0,00
|
|THYAO
|70,45
|6.083.455.503
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|GARAN
|24,22
|3.503.552.993
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,86
|3.918.253.915
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,03
|2.106.207.830
|% 0,00
|
|HALKB
|7,84
|3.635.932.262
|% 0,00
|
|PETKM
|13,45
|6.013.954.989
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,96
|3.250.901.328
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1712
|18,1820
|% -0,06
|
|Euro
|18,2199
|18,2352
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,2295
|21,3359
|% 0,04
|
|Frank
|18,6519
|18,7643
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8248
|4,8490
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-5,87
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|6.764
|6.867
|-33,00
|
|Tam
|6.789
|6.840
|-30,00
|
|Yarım
|3.308
|3.344
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.671
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,66
|18,68
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,08
|
|B. Petrol
|100
|100
|-2,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
15:15
AYEN, KONTR, KAPLM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15
ESCAR, MARKA, BALAT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:00
ESEN, GRSEL, ATEKS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:00
RYSAS, DENGE, ANELE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:45
MAGEN, MMCAS, RALYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında