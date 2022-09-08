***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 09:18
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/09/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 07.09.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061295
BIST
11:493.521
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 83,79
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.522
En Düşük
3.452
11:4918,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3450
|
18,2530
En Düşük
18,2238
11:4918,4346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2052
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2400
|
18,4565
En Düşük
18,2247
11:491.013,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 11,88
|Açılış
|: 1.013,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.014,42
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler11:47
|GARAN
|26,18
|2.652.730.260
|% 10,00
|
|HALKB
|13,76
|1.362.283.478
|% 9,99
|
|GRNYO
|4,96
|801.179
|% 9,98
|
|VAKBN
|12,95
|253.299.998
|% 9,93
|
|HURGZ
|2,28
|50.821.209
|% 9,62
|
|HEDEF
|9,29
|22.016.602
|% -5,30
|
|TSPOR
|5,26
|66.016.997
|% -4,19
|
|MTRKS
|36,74
|33.590.899
|% -3,67
|
|DOGUB
|9,80
|2.993.794
|% -3,54
|
|SELGD
|6,05
|1.912.589
|% -3,20
|
|AKBNK
|16,24
|5.596.108.206
|% 7,19
|
|YKBNK
|9,23
|4.500.749.656
|% 8,46
|
|GARAN
|26,18
|2.652.730.260
|% 10,00
|
|ISCTR
|12,25
|2.414.062.826
|% 8,31
|
|THYAO
|73,35
|1.797.485.525
|% 0,48
|
|YKBNK
|9,23
|4.500.749.656
|% 8,46
|
|AKBNK
|16,24
|5.596.108.206
|% 7,19
|
|EKGYO
|5,04
|1.677.722.308
|% 3,07
|
|ISCTR
|12,25
|2.414.062.826
|% 8,31
|
|GARAN
|26,18
|2.652.730.260
|% 10,00
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2292
|18,2521
|% 0,16
|
|Euro
|18,4360
|18,4408
|% 1,16
|
|Sterlin
|21,1609
|21,2671
|% 1,22
|
|Frank
|18,9807
|19,0950
|% 1,44
|
|Riyal
|4,8394
|4,8637
|% 0,07
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|20,10
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.014
|12,12
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.812
|6.878
|49,00
|
|Yarım
|3.319
|3.362
|24,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,23
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|1,21
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02KNFRT
Yüzde 6.45 oranında artışla 11.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 713, 854 adet işlem
-
12:01GARFA
Yüzde 9.47 oranında artışla 18.26 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 185 adet işlem
-
11:59HKTM
Yüzde 8.97 oranında artışla 35.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 427, 210 adet işlem
-
11:58XU100
Endeks 3, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 32, 435.00 milyon TL de
-
11:57GARAN
Yüzde 9.75 oranında artışla 26.12 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 010, 057 adet işlem