***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2022 09:46
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/10/2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36. maddesinin ikinci fıkrası gereğince. 11.10.2022 tarihinde şirketimizin BİAŞ'da oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerin 2 katını aşması sebebiyle yapılan açıklamamızdır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071029
BIST
13:043.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 43,09
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.565
En Düşük
3.530
13:0418,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0315
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5964
En Düşük
18,5039
13:0418,1069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0850
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
13:041.001,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.001,35
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler13:02
|COSMO
|69,30
|4.160.911
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|202.187.069
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|275.548.968
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|111.923.397
|% 9,98
|
|CELHA
|17,76
|109.459.829
|% 9,97
|
|DIRIT
|3,13
|165.026
|% -7,67
|
|RODRG
|28,66
|6.371.997
|% -7,31
|
|KRONT
|60,15
|21.085.925
|% -4,37
|
|USAK
|3,38
|58.725.834
|% -4,25
|
|GARFA
|16,66
|3.960.360
|% -3,76
|
|THYAO
|87,90
|3.347.916.024
|% 3,29
|
|SASA
|82,95
|1.155.344.729
|% 1,28
|
|AKBNK
|12,97
|942.875.606
|% 0,31
|
|ASELS
|31,46
|842.019.241
|% -0,51
|
|KCHOL
|50,40
|811.282.459
|% 1,00
|
|EKGYO
|4,20
|455.847.938
|% 1,45
|
|ODAS
|8,16
|672.307.718
|% 4,75
|
|DOHOL
|5,37
|443.877.143
|% 2,09
|
|YKBNK
|8,32
|652.992.523
|% 1,46
|
|AKBNK
|12,97
|942.875.606
|% 0,31
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5785
|18,6019
|% 0,20
|
|Euro
|18,0937
|18,1059
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,6591
|20,7627
|% 0,54
|
|Frank
|18,5418
|18,6535
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9299
|4,9547
|% 0,09
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|1,97
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|3,08
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.818
|13,00
|
|Tam
|6.749
|6.799
|6,00
|
|Yarım
|3.288
|3.324
|4,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|0,09
|
|B. Petrol
|92,95
|92,95
|0,50
|