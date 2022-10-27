***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2022 18:10
***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sn.Ali ARSLAN 27.10.2022 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Ali ARSLAN'nIn istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sn.Selina Özlem ŞAHİN'in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074725
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0252
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,4978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0514
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
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18,6644
En Düşük
18,4588
12:35981,75
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -12,40
|Açılış
|: 981,75
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
980,06
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5723
|18,5739
|% -0,14
|
|Euro
|18,4775
|18,4978
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,4746
|21,5823
|% 0,21
|
|Frank
|18,5759
|18,6878
|% -0,60
|
|Riyal
|4,9280
|4,9527
|% -0,11
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-21,45
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-12,04
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.593
|6.677
|-59,00
|
|Yarım
|3.213
|3.265
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,17
|19,20
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,25
|
|B. Petrol
|93,45
|93,45
|-1,59
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
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PKENT, VERUS, CEMTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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BRSAN, ORMA, CRFSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:29
ESCOM, FENER, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında