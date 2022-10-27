***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu üyelerinden Sn.Ali ARSLAN 27.10.2022 tarihi itibariyle yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Ali ARSLAN'nIn istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sn.Selina Özlem ŞAHİN'in atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074725BIST