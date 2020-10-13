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***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.10.2020 18:11
GÜNCEL HABERLER



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi İmzalanması Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025 107.358,9 107.358,900 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025
B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 19.892.641,1 19.892.641,100 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 20.000.000 20.000.000,000 100,00000

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %100 oranında 20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, aracılık işlemlerinin yürütülmesi için 12.10.2020 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881241


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Çeyrek 770 787 -8,05  
Gümüş.Ons 24,14 24,17 -0,94  
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