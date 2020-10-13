***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Aracılık Sözleşmesi İmzalanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Mevcut Sermaye (TL) 20.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 40.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025 107.358,9 107.358,900 100,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEUTY00025B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017 19.892.641,1 19.892.641,100 100,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ETYAT, TREEUTY00017Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 20.000.000 20.000.000,000 100,00000Para Birimi TRYEk AçıklamalarŞirketimizin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, bedelli %100 oranında 20.000.000-TL nakit karşılığı artırılarak 40.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak, aracılık işlemlerinin yürütülmesi için 12.10.2020 tarihinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş ile aracılık sözleşmesi imzalanmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881241BIST