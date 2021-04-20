Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

20.04.2021 21:06



***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/04/2021
Karar Sayısı
2021/7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

         SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9'NCU MADDESİ GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI
- Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliği ve TMS/TFRS'ye göre hazırlanan şirketimizin 31 MART 2021 dönemine ait ara dönem finansal tablolar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
-Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek her hangi bir eksiklik içermediğini,
-Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tebliğ uyarınca hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını kabul ve beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş
Orkun ŞAHİN        Ali ARSLAN
Yön.Kur.Bşk.        Yön.Kur.Bşk.Yrd.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929765


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.330
Değişim :  -2,55% |  -34,79
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366 En Düşük
1.309
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 35,20 119.005.152 % 10,00  
UTPYA 23,10 4.127.068 % 10,00  
ATSYH 3,96 146.426 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.966.499 % 9,99  
MTRKS 43,86 245.546.596 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,1870 8,1901 % 1,02  
Euro 9,8696 9,8806 % 1,14  
Sterlin 11,3693 11,4264 % 0,88  
Frank 8,8888 8,9424 % 0,77  
Riyal 2,1767 2,1876 % 0,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.793 1.793 13,87  
Altın Gr. 472 472 8,09  
Cumhuriyet 3.108 3.155 47,00  
Tam 3.094 3.172 50,30  
Yarım 1.495 1.534 24,33  
Çeyrek 750 767 12,17  
Gümüş.Ons 26,50 26,52 0,67  
Gümüş Gr. 6,97 6,98 0,24  
B. Petrol 65,16 65,16 -1,41  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru