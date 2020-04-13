***ETYAT* *FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.04.2020 09:08
***ETYAT******FLAP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ETYAT, FLAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837342
BIST
12:0396.339
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -132,38
|Açılış
|: 95.463
|
|Önceki Kapanış
|: 96.471
|
96.575
En Düşük
95.019
12:036,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0716
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7906
En Düşük
6,7014
12:037,4032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0880
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4470
En Düşük
7,3088
12:03367,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 3,98
|Açılış
|: 367,46
|
|Önceki Kapanış
|: 363,48
|
369,55
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|14.325.290
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.898.997
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|8.267.046
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|ETYAT
|1,34
|2.872.985
|% -5,63
|
|KSTUR
|24,52
|956
|% -5,03
|
|DARDL
|6,33
|153.218
|% -3,95
|
|THYAO
|10,15
|797.665.910
|% 3,57
|
|PGSUS
|54,90
|465.070.402
|% 7,75
|
|TSPOR
|4,57
|148.781.791
|% 6,28
|
|YKBNK
|2,03
|116.559.074
|% -1,46
|
|TUPRS
|91,05
|107.688.813
|% -1,99
|
|CEMAS
|1,01
|74.458.998
|% 7,45
|
|AVOD
|1,87
|86.344.951
|% 6,86
|
|EKGYO
|1,22
|50.504.933
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,07
|40.993.502
|% 1,90
|
|ODAS
|1,45
|44.992.152
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4386
|8,4809
|% 1,48
|
|Frank
|6,9717
|7,0137
|% 0,95
|
|Riyal
|1,7933
|1,8023
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.692
|5,41
|
|Altın Gr.
|368
|368
|4,64
|
|Cumhuriyet
|2.355
|2.410
|30,70
|
|Tam
|2.421
|2.481
|35,40
|
|Yarım
|1.177
|1.207
|15,40
|
|Çeyrek
|591
|604
|7,90
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,01
|
|B. Petrol
|31,13
|31,13
|-0,35
|
Seans Raporu
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12:13ETYAT
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