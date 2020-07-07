***ETYAT* *SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
07.07.2020 12:38
***ETYAT******SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ETYAT, SMART]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
EURO TREND YAT. ORT. 85 08/07/2020
SMARTIKS YAZILIM 93 08/07/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855769
BIST
13:52118.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 29,58
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
13:526,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
13:527,7507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0157
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
13:52392,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,48
|Açılış
|: 392,26
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.018.422
|% 9,98
|
|ADEL
|17,89
|36.117.185
|% 9,96
|
|KLGYO
|5,01
|124.725.107
|% 9,87
|
|ORMA
|7,13
|1.075.297
|% 9,86
|
|GLBMD
|5,25
|22.129.919
|% 9,83
|
|BJKAS
|3,23
|232.499.162
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,13
|66.429.011
|% -8,21
|
|VANGD
|1,72
|1.194.271
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,27
|13.045.966
|% -6,15
|
|AYCES
|39,00
|15.626
|% -4,88
|
|EKGYO
|2,18
|2.300.488.946
|% 1,87
|
|ODAS
|2,94
|1.283.449.145
|% 3,52
|
|GARAN
|8,33
|1.002.336.401
|% -0,48
|
|TKFEN
|17,82
|781.957.398
|% 0,06
|
|TUPRS
|88,35
|656.732.269
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,18
|2.300.488.946
|% 1,87
|
|ODAS
|2,94
|1.283.449.145
|% 3,52
|
|IHLGM
|1,90
|564.682.788
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,77
|420.322.007
|% 1,72
|
|DOHOL
|2,33
|471.225.064
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5497
|8,5926
|% 0,05
|
|Frank
|7,2426
|7,2862
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,98
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.562
|-9,40
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,70
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,70
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|-0,48
|