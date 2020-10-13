***ETYAT* *TDGYO* *BUCIM* *BRKO* *NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
13.10.2020 17:03
***ETYAT******TDGYO******BUCIM******BRKO******NIBAS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BRKO, BUCIM, ETYAT, NIBAS, TDGYO
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BRKO 1 BIRKO BIRLESIK KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S. E NACI MUMCU 1.000,000
BUCIM 2 BURSA ÇIMENTO FABRIKASI A.S. E METIN ILICALI 5.670,000
ETYAT 3 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E NILGÜN DAKAK 330.000,000
ETYAT 4 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OLCAY DAKAK 340.000,000
ETYAT 5 EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OLCAY DAKAK 590.333,000
NIBAS 6 NIGBAS NIGDE BETON SANAYI VE TICARET A.S. E ABDULLAH ÖZTÜRK 70.000,000
TDGYO 7 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E ALI EREN SÖZÜBIR 893.845,000
TDGYO 8 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OLCAY DAKAK 142.750,000
TDGYO 9 TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. E OLCAY DAKAK 434.791,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881209
BIST