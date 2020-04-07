***ETYAT* *TDGYO* *GUBRF* *FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
07.04.2020 10:36
***ETYAT******TDGYO******GUBRF******FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )
Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler ETYAT, FENER, GUBRF, TDGYO
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA
PAY SENEDI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEUTY00017 ETYAT E 976.283,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI FENERBAHÇE FUTBOL A.S. TREFBAH00019 FENER E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. TRAGUBRF91E2 GUBRF E 26.001,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN
PAY SENEDI TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRETGYO00023 TDGYO E 1.811.386,000 TL. Nom YASAKLANAN
(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835646
BIST
13:2594.118
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.047,17
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:256,7570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0239
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:257,3554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:25358,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,02
|Açılış
|: 358,97
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|152.465.385
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.252.939
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.003.709
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|22.737
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|YONGA
|8,97
|14.285
|% -5,58
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|GARAN
|7,97
|496.728.714
|% 2,71
|
|THYAO
|9,49
|463.970.200
|% 3,49
|
|ASELS
|24,12
|394.412.892
|% 1,77
|
|PGSUS
|40,28
|362.985.628
|% 9,99
|
|SASA
|9,68
|328.310.526
|% 4,54
|
|IHLGM
|1,09
|86.553.872
|% 2,83
|
|ODAS
|1,46
|83.191.770
|% 1,39
|
|ADESE
|1,15
|41.643.715
|% 3,60
|
|AVOD
|1,80
|27.059.828
|% 3,45
|
|OSTIM
|1,79
|20.447.595
|% 8,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2963
|8,3379
|% 0,41
|
|Frank
|6,9125
|6,9542
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7892
|1,7982
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-8,32
|
|Altın Gr.
|358
|359
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,18
|15,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,97
|33,97
|0,92
|