ETYAT******TDGYO******GUBRF******FENER*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu )

Özet Bilgi SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

İlgili Şirketler ETYAT, FENER, GUBRF, TDGYO

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.

KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU BORSA GRUBU MİKTAR DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet ) * İŞLEM AÇIKLAMA

PAY SENEDI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TREEUTY00017 ETYAT E 976.283,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

PAY SENEDI FENERBAHÇE FUTBOL A.S. TREFBAH00019 FENER E 1.000,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

PAY SENEDI GÜBRE FABRIKALARI T.A.S. TRAGUBRF91E2 GUBRF E 26.001,000 TL. Nom BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN

PAY SENEDI TREND GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. TRETGYO00023 TDGYO E 1.811.386,000 TL. Nom YASAKLANAN

(*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak (,) virgül kullanılmaktadır.