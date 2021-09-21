***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.09.2021 18:26
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EUHOL.E paylarında 22/09/2021 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/10/2021 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. SPK'nın 11/02/2021 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-50 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964779
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,30
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.383
18:058,6321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0326
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
18:0510,1264
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0345
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
18:05492,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,14
|Açılış
|: 492,94
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
495,47
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|55,00
|169.739.865
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|31.200.633
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|219.107.868
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|409.109
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.504.370
|% 9,97
|
|NUGYO
|11,91
|31.630.112
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|24.260.657
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,87
|31.785.603
|% -8,31
|
|SANFM
|23,14
|11.930.564
|% -7,44
|
|HUBVC
|10,77
|95.656.620
|% -7,24
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|TUPRS
|109,70
|813.304.040
|% 2,05
|
|TEZOL
|16,85
|646.395.493
|% -6,08
|
|EREGL
|16,06
|627.448.366
|% -2,61
|
|YKBNK
|2,38
|473.715.995
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,77
|323.167.935
|% -0,56
|
|GARAN
|9,18
|1.372.355.925
|% 1,10
|
|THYAO
|13,05
|1.745.820.089
|% 1,87
|
|KRDMD
|6,31
|582.910.564
|% -2,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6277
|8,6321
|% -0,38
|
|Euro
|10,1228
|10,1264
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,7446
|11,8035
|% -0,47
|
|Frank
|9,2976
|9,3536
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2933
|2,3048
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|12,10
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|19,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|18,07
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|8,74
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|22,55
|22,58
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,06
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|0,29
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, FROTO, EREGL
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 94 kaybederek (% -0.32 ) 1, 219
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KTSKR, KRGYO, UNLU, RALYH, IHYAY, SODSN, AKFGY, UZERB, PENTA
-
17:59
KTSKR, UNLU, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
SELVA, NIBAS, METRO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında