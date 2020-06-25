***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.06.2020 10:13
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852780
BIST
11:36114.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 30,44
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.735
En Düşük
113.420
11:366,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
11:367,7120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0065
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
11:36389,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,08
|Açılış
|: 389,34
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,33
|97.721.371
|% 9,71
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|ULAS
|5,31
|10.950.911
|% 6,41
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,22
|48.946.357
|% -9,83
|
|BAYRK
|7,94
|5.214.334
|% -5,48
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|EGCEY
|1,24
|80.217
|% -5,34
|
|GUSGR
|4,55
|660.246.949
|% -3,19
|
|KRDMD
|3,08
|479.301.298
|% -1,91
|
|HALKB
|6,33
|471.503.739
|% 3,26
|
|GARAN
|8,23
|426.286.753
|% 0,49
|
|VAKBN
|5,15
|383.446.669
|% 1,38
|
|CEMAS
|1,50
|317.813.396
|% 4,90
|
|IEYHO
|0,91
|183.750.504
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,08
|479.301.298
|% -1,91
|
|GUSGR
|4,55
|660.246.949
|% -3,19
|
|EKGYO
|1,89
|221.189.714
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5085
|8,5512
|% 0,27
|
|Frank
|7,2014
|7,2448
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|3,16
|
|Altın Gr.
|389
|389
|1,13
|
|Cumhuriyet
|2.520
|2.541
|4,60
|
|Tam
|2.594
|2.607
|6,70
|
|Yarım
|1.260
|1.275
|3,20
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,32
|
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