***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.07.2021 15:08
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950683
BIST
16:211.344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -13,15
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
16:218,6166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0186
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:2110,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0533
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1596
16:21500,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,82
|Açılış
|: 500,65
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:19
|EDATA
|7,39
|92.670.276
|% 9,97
|
|YAPRK
|33,82
|25.002.113
|% 9,66
|
|EDIP
|3,45
|44.326.563
|% 9,18
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|BANVT
|63,95
|2.243.229
|% 8,48
|
|FADE
|14,16
|15.713.276
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.667.696
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.115.193
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.714.746
|% -9,73
|
|GARAN
|8,51
|783.361.086
|% -1,50
|
|SASA
|27,46
|727.126.496
|% 3,78
|
|THYAO
|13,13
|418.385.285
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,12
|354.691.911
|% -0,84
|
|EREGL
|17,82
|305.275.800
|% -2,03
|
|PEKGY
|1,02
|155.714.746
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|261.280.091
|% -0,44
|
|GARAN
|8,51
|783.361.086
|% -1,50
|
|TSKB
|1,22
|68.578.505
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|95.015.047
|% -1,10
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6112
|8,6134
|% -0,25
|
|Euro
|10,1778
|10,1839
|% -0,67
|
|Sterlin
|11,8684
|11,9279
|% -0,72
|
|Frank
|9,3349
|9,3911
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2915
|2,3030
|% -0,16
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|2,85
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|12,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|13,84
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|6,70
|
|Çeyrek
|799
|818
|3,35
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,11
|75,11
|-0,05
|