***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 10:00
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992907
BIST
12:452.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 22,12
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:4513,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0431
|Açılış
|: 13,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
12:4515,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0548
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7545
En Düşük
15,5761
12:45808,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,43
|Açılış
|: 808,29
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:45
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|156.112.946
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.372.369
|% 9,84
|
|DOBUR
|118,20
|19.110.411
|% 9,44
|
|CELHA
|8,38
|9.918.027
|% -5,31
|
|GEDZA
|20,14
|23.145.539
|% -4,55
|
|PENTA
|336,30
|25.639.844
|% -3,91
|
|SONME
|41,58
|2.262.530
|% -3,03
|
|RALYH
|10,11
|26.723.482
|% -2,88
|
|KRDMD
|12,85
|3.440.563.330
|% 1,66
|
|SISE
|15,36
|2.040.654.258
|% 4,07
|
|THYAO
|27,24
|1.493.845.584
|% 1,26
|
|EREGL
|31,92
|1.409.255.139
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,81
|837.470.311
|% 1,60
|
|KRDMD
|12,85
|3.440.563.330
|% 1,66
|
|YKBNK
|3,81
|837.470.311
|% 1,60
|
|SISE
|15,36
|2.040.654.258
|% 4,07
|
|PETKM
|9,66
|635.562.149
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,38
|155.117.519
|% 0,42
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8388
|13,8500
|% 0,31
|
|Euro
|15,7391
|15,7545
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,8080
|18,9023
|% 0,31
|
|Frank
|14,9309
|15,0208
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6773
|3,6957
|% 0,34
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-6,84
|
|Altın Gr.
|808
|809
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|5.358
|5.439
|28,00
|
|Tam
|5.335
|5.471
|35,73
|
|Yarım
|2.579
|2.646
|17,28
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,65
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,42
|