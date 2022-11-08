***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2022 17:06
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078068
BIST
17:004.393
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 61,55
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:0018,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1271
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:0018,6157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0807
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:001.000,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.000,87
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.002,29
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:58
|GUBRF
|162,80
|772.579.882
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.408.817
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|HEKTS
|32,80
|2.604.835.155
|% 9,99
|
|CELHA
|25,32
|37.515.291
|% 9,99
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|66.268.015
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|35,90
|11.805.002.052
|% -1,97
|
|THYAO
|114,50
|11.498.777.522
|% 6,81
|
|EKGYO
|5,06
|6.421.194.631
|% 5,64
|
|ASELS
|36,70
|5.131.053.255
|% 2,92
|
|KRDMD
|13,17
|4.234.412.656
|% -4,91
|
|EKGYO
|5,06
|6.421.194.631
|% 5,64
|
|EREGL
|35,90
|11.805.002.052
|% -1,97
|
|KRDMD
|13,17
|4.234.412.656
|% -4,91
|
|ISCTR
|9,24
|2.740.710.654
|% -0,11
|
|SKBNK
|2,13
|617.606.824
|% 2,40
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6004
|18,6058
|% 0,70
|
|Euro
|18,6045
|18,6155
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,2345
|21,3410
|% 0,08
|
|Frank
|18,7114
|18,8241
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9340
|4,9588
|% 0,61
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-17,00
|
|Tam
|6.700
|6.749
|1,00
|
|Yarım
|3.265
|3.299
|0,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|97,25
|97,25
|-0,67
|