***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 10:24
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093012
BIST
11:465.583
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -43,16
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
11:4618,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
11:4619,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1556
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
11:461.121,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 16,06
|Açılış
|: 1.121,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler11:46
|EYGYO
|22,90
|9.266.416
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|30.392.458
|% 9,94
|
|TERA
|25,82
|187.933.224
|% 9,59
|
|ADEL
|134,00
|48.427.774
|% 8,77
|
|BFREN
|5.145,80
|184.585.621
|% 8,21
|
|MRGYO
|6,05
|6.873.300
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|2.679.006
|% -9,93
|
|ULUSE
|228,90
|30.825.750
|% -8,44
|
|TUREX
|28,16
|24.141.484
|% -8,09
|
|DIRIT
|5,89
|205.655
|% -7,10
|
|EKGYO
|9,63
|4.359.771.795
|% 2,23
|
|EREGL
|42,68
|4.192.094.682
|% 1,04
|
|ASELS
|66,40
|2.790.548.790
|% -3,91
|
|THYAO
|145,30
|2.641.156.096
|% -1,42
|
|ENKAI
|35,28
|2.525.569.635
|% 0,68
|
|EKGYO
|9,63
|4.359.771.795
|% 2,23
|
|KRDMD
|19,07
|2.345.159.117
|% 1,38
|
|YKBNK
|11,78
|1.184.459.337
|% 0,43
|
|EREGL
|42,68
|4.192.094.682
|% 1,04
|
|ISCTR
|12,90
|1.206.664.752
|% 1,82
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7432
|18,7499
|% 0,15
|
|Euro
|19,9048
|19,9217
|% 0,79
|
|Sterlin
|22,5452
|22,6583
|% 0,91
|
|Frank
|20,1423
|20,2637
|% 1,14
|
|Riyal
|4,9703
|4,9952
|% 0,16
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|23,16
|
|Altın Gr.
|1.123
|1.123
|17,10
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.567
|7.632
|57,00
|
|Yarım
|3.664
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.865
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,65
|14,67
|0,24
|
|B. Petrol
|80,45
|80,45
|-1,65
|