***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2023 12:02
***EUHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUHOL]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190174
BIST
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14:137.946
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 3,77
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.905
En Yüksek
8.014
14:1326,6465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1881
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6465
En Düşük
25,9709
14:1328,7758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1431
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8350
En Düşük
28,1807
14:131.641,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.641,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ULAS
|17,16
|26.431.935
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|727.708.673
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|2.859.143
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.121.142
|% 10,00
|
|ISBTR
|63.525,10
|1.016.402
|% 10,00
|
|KENT
|427,10
|2.151.303
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.508.734
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.149.863.212
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|4.656.161
|% -9,34
|
|EDIP
|17,74
|98.408.907
|% -7,22
|
|ISCTR
|22,18
|9.327.200.036
|% 8,62
|
|TUPRS
|142,10
|5.246.867.267
|% -3,20
|
|ASTOR
|135,90
|4.424.046.331
|% 0,30
|
|SISE
|53,50
|3.954.504.173
|% 0,28
|
|KCHOL
|146,30
|3.862.764.478
|% 3,76
|
|ISCTR
|22,18
|9.327.200.036
|% 8,62
|
|SKBNK
|4,33
|918.035.878
|% 4,84
|
|EKGYO
|8,61
|1.593.794.271
|% 0,82
|
|YKBNK
|16,87
|2.683.508.058
|% 1,20
|
|ZOREN
|4,73
|695.364.635
|% -2,47
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|-0,15
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|7,88
|
|Cumhuriyet
|11.184
|11.354
|-29,00
|
|Tam
|10.961
|11.033
|-53,00
|
|Yarım
|5.493
|5.538
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.771
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,74
|0,10
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|0,59
|
Seans Raporu
14:13
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-
14:27DERIM
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14:26OYLUM
Yüzde 7.71 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 258, 970 adet işlem
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14:25ISCTR
Yüzde 8.91 oranında artışla 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 884, 276 adet işlem
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14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 15 artarak (% 0.14 ) 8, 549
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14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISCTR, SKBNK, EKGYO