***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
06.08.2020 18:16
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020 - 04.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2020
Tescil Tarihi
05.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Şirketimizin 04.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
2020 yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866125
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 2,88%
|| 0,2029
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6318
En Yüksek
|Değişim
|: 3,05%
|| 0,2551
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
18:05479,40
En Yüksek
|Değişim
|: 3,81%
|| 17,61
|Açılış
|: 479,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4988
|9,5464
|% 3,10
|
|Frank
|7,9266
|7,9744
|% 2,60
|
|Riyal
|1,9262
|1,9359
|% 2,83
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.056
|2.057
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,29
|1,32
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,06
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
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17:58XU100
Endeks 1, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 22, 206.00 milyon TL de
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17:58TEKTU
Yüzde -8.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 200, 030 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 075 adet işlem
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17:56GUSGR
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 548, 728 adet işlem