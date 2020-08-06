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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

06.08.2020 18:16
GÜNCEL HABERLER



***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020 - 04.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
04.08.2020
Tescil Tarihi
05.08.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 04.08.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
2020 yılı için bağımsız denetim firması olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 05.08.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunar ve kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866125


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EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
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