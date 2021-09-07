***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBirleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021 - 31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi07.09.2021Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin Bugün (07.09.2021) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısındaYönetim Kurulu'nun 09.07.2021 tarih ve 2021/05 nolu kararı uyarınca şirketimizin 2021 yılına ait finansal tabloların denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri için Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesi Genel Kurul'un onaya sunulmuş ve Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. Denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962350BIST