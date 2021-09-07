***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.09.2021 18:09
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021 - 31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
07.09.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin Bugün (07.09.2021) yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
Yönetim Kurulu'nun 09.07.2021 tarih ve 2021/05 nolu kararı uyarınca şirketimizin 2021 yılına ait finansal tabloların denetimi ve bağımsız denetim hizmetleri için Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş nin seçilmesi Genel Kurul'un onaya sunulmuş ve Genel Kurul tarafından da onaylanmıştır. Denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962350
BIST
15:061.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 10,87
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:068,4638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:0610,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0193
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:06488,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,90
|Açılış
|: 488,64
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ORCAY
|14,33
|158.855.601
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.919.283
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.625.841
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.188.251
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|9.880.422
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,47
|9.811.689
|% -3,14
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|THYAO
|12,46
|380.982.059
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,31
|370.750.889
|% 0,69
|
|EREGL
|18,03
|311.703.159
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|539.853.326
|% 0,40
|
|GARAN
|9,48
|1.147.622.882
|% 0,74
|
|HALKB
|4,76
|307.265.843
|% 1,93
|
|ODAS
|1,47
|76.413.303
|% 1,38
|
|IHLAS
|0,60
|30.476.383
|% -1,64
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4611
|8,4638
|% 0,02
|
|Euro
|10,0299
|10,0360
|% 0,19
|
|Sterlin
|11,6650
|11,7235
|% 0,43
|
|Frank
|9,1780
|9,2332
|% 0,45
|
|Riyal
|2,2476
|2,2589
|% -0,05
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|8,04
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,60
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.225
|3.306
|19,53
|
|Yarım
|1.559
|1.599
|9,44
|
|Çeyrek
|782
|800
|4,72
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,08
|
|B. Petrol
|73,10
|73,10
|0,50
|