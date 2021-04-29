***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 0Satışların Maliyeti22 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri23 -320.039 -229.492Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 896.845 619.461Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -716.206 -57.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-139.400 332.940Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 5.024.165 3.972.384Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -40.602 -10.475FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.844.163 4.294.849Finansman Gelirleri26 749.878 147.664Finansman Giderleri27 -3.884.090 -1.731.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.709.951 2.710.733Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri46.766 104.913Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 46.766 104.913SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.756.717 2.815.646DÖNEM KARI (ZARARI)1.756.717 2.815.646Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.756.717 2.815.646Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI480.153 -1.564.771Dönem Karı (Zararı)1.756.717 2.815.646Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.832.372 -3.703.578Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 16.625 19.446Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.669 -6.082Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 39.669 -6.082Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-113.782 120.603Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 869.887Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -114.973 -749.786Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 1.191 587Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 -85Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.728.119 -3.732.631Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 -4.728.119 -3.732.631Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -46.765 -104.914Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.555.808 -676.839Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 12 24Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-592 -9.559İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -592 -8İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 0 -9.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.712.396 -1.196.356İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2.770.974 -1.218.929İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -58.578 22.573Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 -3.569 -1.698Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.304 -9.627İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 36.304 -9.627Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 6.340 -1.734Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.535.069 598.521İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 1.535.245 597.046İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -176 1.475İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-730.152 -56.410Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -632.426 32.070Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -97.726 -88.480Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları480.153 -1.564.771YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -5.710Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 - 18 0 -5.710FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-466.228 1.574.014Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.574.014Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 0 1.574.014Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-466.228 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -466.228 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.925 3.533NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 13.925 3.533DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.520 49.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ74.445 53.470Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 74.445 60.520Finansal Yatırımlar8 94 106Ticari Alacaklar1.713 1.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 1.713 1.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar773.700 3.486.096İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 11 0 2.770.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 773.700 715.122Peşin Ödenmiş Giderler12 20.176 16.607Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 158 146Diğer Dönen Varlıklar14 4.403.033 3.770.619ARA TOPLAM5.273.319 7.335.215TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.273.319 7.335.215DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar77.838.246 73.110.127Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 77.678.533 72.950.414Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 23.943 23.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller16 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar17 81.260 97.870Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 383 398Ertelenmiş Vergi Varlığı28 5.166.840 4.674.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR95.527.487 90.323.538TOPLAM VARLIKLAR100.800.806 97.658.753KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.880.544 25.088.272Ticari Borçlar86.325 48.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 82.688 45.193Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 12.416 9.858Diğer Borçlar10.675.371 9.255.275İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 10.668.233 9.247.961İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 7.138 7.314Kısa Vadeli Karşılıklar19 28.104 24.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar28.104 24.322Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler298.591 396.317İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 298.591 396.317ARA TOPLAM14.981.351 34.822.874TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER14.981.351 34.822.874UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.741.500 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 20.741.500 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 20.741.500 0Uzun Vadeli Karşılıklar160.331 112.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 160.331 112.936Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 1.583.331 1.137.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.485.162 1.250.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.466.513 36.073.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar63.334.293 61.585.302Ödenmiş Sermaye21 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları21 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)927.421 935.147Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.801 -36.075Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -43.801 -36.075Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 692.434 692.434Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -95.263 -9.240.839Net Dönem Karı veya Zararı1.756.717 9.145.576TOPLAM ÖZKAYNAKLAR63.334.293 61.585.302TOPLAM KAYNAKLAR100.800.806 97.658.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944Transferler2.026.289 -2.026.289Dönem Karı (Zararı)2.815.646 2.815.646 2.815.646Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.271 -6.271 -6.271Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -31.128 971.222 692.434 -9.240.839 2.815.646 55.260.319 55.260.319Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302Transferler9.145.576 -9.145.576Dönem Karı (Zararı)1.756.717 1.756.717 1.756.717Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.726 -7.726 -7.726Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -43.801 971.222 692.434 -95.263 1.756.717 63.334.293 63.334.293Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.756.717 2.815.646DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.726 -6.271Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -10.301 -8.040Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.575 1.769Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi28 2.575 1.769Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.726 -6.271TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.748.991 2.809.375Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.748.991 2.809.375http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932541BIST