***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 0 0Satışların Maliyeti23 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri24 -949.612 -683.408 -343.564 -233.505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 3.124.509 2.135.177 1.764.485 1.033.209Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -644.775 -59.288 -128.111 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.530.122 1.392.481 1.292.810 799.704Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 9.095.463 16.429.976 -58.352 9.093.271Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -120.594 -86.828 -39.298 -37.912FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)10.504.991 17.735.629 1.195.160 9.855.063Finansman Gelirleri27 750.369 469.332 248 176.125Finansman Giderleri28 -8.007.233 -8.377.465 -1.652.226 -4.406.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.248.127 9.827.496 -456.818 5.624.658Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-505.140 781.110 47.933 411.610Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -505.140 781.110 47.933 411.610SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.742.987 10.608.606 -408.885 6.036.268DÖNEM KARI (ZARARI)2.742.987 10.608.606 -408.885 6.036.268Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.742.987 10.608.606 -408.885 6.036.268Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-884.986 -6.850.761Dönem Karı (Zararı)2.742.987 10.608.606Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-7.730.391 -16.627.221Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 18 48.832 56.952Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 0 0Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler45.543 -105.781Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21 45.543 -13.187Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 -92.594Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-324.609 -234.212Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler11 0 -1.191.020Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler11 -327.155 956.361Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 2.546 447Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.005.297 -15.563.069Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler8 -8.005.297 -15.563.069Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 505.140 -781.111Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.102.418 -832.146Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)8 38 -26Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -8İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 8 -8İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 0 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.669.892 473.578İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 2.770.974 495.607İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -101.082 -22.029Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)12 11.144 9.819Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.989 -34.507İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.989 -34.507Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 14.367 -922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.016.558 -1.171.559İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 2.010.288 -1.170.643İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 6.270 -916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-607.600 -108.521Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 -465.771 -328.819Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -141.829 220.298Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-884.986 -6.850.761YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -14.830Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 0 -14.830FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI892.580 6.875.681Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri892.580 6.875.681Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 892.580 6.875.681Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7.594 10.090NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6 7.594 10.090DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ60.520 49.937DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.114 60.027Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 68.114 60.520Finansal Yatırımlar8 68 106Ticari Alacaklar1.113 1.121İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 10 1.113 1.121İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 0Diğer Alacaklar816.204 3.486.096İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7 11 0 2.770.974İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 816.204 715.122Peşin Ödenmiş Giderler13 5.463 16.607Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 183 146Diğer Dönen Varlıklar15 4.236.353 3.770.619ARA TOPLAM5.127.498 7.335.215TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.127.498 7.335.215DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar81.115.424 73.110.127Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar6 80.955.711 72.950.414Diğer Finansal Yatırımlar8 159.713 159.713Diğer Alacaklar11 23.943 23.943Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 12.416.815 12.416.815Maddi Duran Varlıklar18 49.081 97.870Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 356 398Ertelenmiş Vergi Varlığı29 4.597.078 4.674.385TOPLAM DURAN VARLIKLAR98.202.697 90.323.538TOPLAM VARLIKLAR103.330.195 97.658.753KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 4.094.698 25.088.272Ticari Borçlar10 49.387 48.830İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 10 3.637 3.637İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 45.750 45.193Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 14.467 9.858Diğer Borçlar10.694.641 9.255.275İlişkili Taraflara Diğer Borçlar7 11 10.681.057 9.247.961İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 13.584 7.314Kısa Vadeli Karşılıklar34.080 24.322Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 34.080 24.322Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 0 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler254.488 396.317İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 254.488 396.317ARA TOPLAM15.141.761 34.822.874TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.141.761 34.822.874UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.886.154 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 21.886.154 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 21.886.154 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 250.038 0Uzun Vadeli Karşılıklar176.570 112.936Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20 176.570 112.936Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 1.565.474 1.137.641TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.878.236 1.250.577TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER39.019.997 36.073.451ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar64.310.198 61.585.302Ödenmiş Sermaye22 60.000.000 60.000.000Sermaye Düzeltme Farkları22 51.502 51.502Paylara İlişkin Primler (İskontolar)22 1.482 1.482Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)917.056 935.147Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-54.166 -36.075Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -54.166 -36.075Diğer Kazançlar (Kayıplar)971.222 971.222Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 692.434 692.434Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 -95.263 -9.240.839Net Dönem Karı veya Zararı2.742.987 9.145.576TOPLAM ÖZKAYNAKLAR64.310.198 61.585.302TOPLAM KAYNAKLAR103.330.195 97.658.753Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944Transferler2.026.289 -2.026.289Dönem Karı (Zararı)10.608.606 10.608.606 10.608.606Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.447 -11.447 -11.447Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.304 971.222 692.434 -9.240.839 10.608.606 63.048.103 63.048.103Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302Transferler9.145.576 -9.145.576Dönem Karı (Zararı)2.742.987 2.742.987 2.742.987Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-18.091 -18.091Dönem Sonu Bakiyeler60.000.000 51.502 1.482 -54.166 971.222 692.434 -95.263 2.742.987 64.310.198 64.310.198Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.742.987 10.608.606 -408.885 6.036.268DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-18.091 -11.447 -11.465 -6.543Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -24.121 -14.676 -15.287 -8.388Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6.030 3.229 3.822 1.845Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi28 6.030 3.229 3.822 1.845Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-18.091 -11.447 -11.465 -6.543TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.724.896 10.597.159 -420.350 6.029.725Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.724.896 10.597.159 -420.350 6.029.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973568BIST