***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 03.08.2021Genel Kurul Tarihi 07.09.2021Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.09.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Yıldızposta Caddesi No:17 Cerrahoğulları İşmerkezi Kat:4 Esentepe Şişli İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,4 - Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve görüşülmesi,5 - 2020 yılı Finansal Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - 2020 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 takvim yılı için Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetimi şirketi olarak seçilen Birleşim Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçiminin onaya sunulması,11 - 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen İlişkili taraf işlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi sunulması,14 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,15 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Euro Yatırım 2020 Bilgilendirme Dökümanı-07092021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Euro Yatırım Gündem İlanı(07.09.2021 Olağan).pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 03 Ağustos 2021 Salı günü saat 12.00'de yapacağını duyurduğu 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamıştır.Bu kez toplantı nisabı aranmadan aynı gündem maddelerini görüşmek üzere 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Eylül 2021 Salı günü saat 12.00'de gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere Yıldız Posta Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.Olağan Genel Kurul İlan metni ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954509BIST