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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

08.06.2021 18:23



***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Bazı sosyal medya sitelerinde Şirketimizin iştiraki olan Almanya'da yerleşik Eurocity Bank AG paylarının satıldığı yönünde haberlerin yer aldığı öğrenilmiştir. 
Söz konusu haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. 
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır. 
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941216


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