***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBazı sosyal medya sitelerinde Şirketimizin iştiraki olan Almanya'da yerleşik Eurocity Bank AG paylarının satıldığı yönünde haberlerin yer aldığı öğrenilmiştir.Söz konusu haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941216BIST