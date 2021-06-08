***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
08.06.2021 18:23
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bazı sosyal medya sitelerinde Şirketimizin iştiraki olan Almanya'da yerleşik Eurocity Bank AG paylarının satıldığı yönünde haberlerin yer aldığı öğrenilmiştir.
Söz konusu haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.
Bu açıklama, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-15.1 "Özel Durumlar Tebliği"nin, "Haber ve söylentilerin doğrulanması" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri kapsamında yapılmaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941216
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,58
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
18:058,5969
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
18:0510,4752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
18:05522,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,91
|Açılış
|: 522,83
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|4,19
|24.520.443
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|90.498.902
|% 9,96
|
|MZHLD
|43,74
|2.605.834
|% 9,95
|
|SEKUR
|24,54
|6.887.060
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.900.744
|% 9,93
|
|UFUK
|14,51
|81.507
|% -8,22
|
|METUR
|7,01
|21.425.055
|% -6,53
|
|AVTUR
|3,16
|10.722.056
|% -6,23
|
|SANFM
|14,18
|4.742.993
|% -6,09
|
|TKURU
|194,50
|6.033.596
|% -6,08
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,72
|717.417.891
|% -0,39
|
|KOZAL
|125,50
|486.205.151
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,04
|756.981.142
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,27
|429.482.881
|% 0,89
|
|GARAN
|8,36
|1.158.935.301
|% 0,72
|
|THYAO
|14,56
|1.774.391.312
|% 0,55
|
|GSDHO
|2,05
|240.532.368
|% 4,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5922
|8,5969
|% -0,10
|
|Euro
|10,4666
|10,4752
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0971
|12,1577
|% -0,38
|
|Frank
|9,5500
|9,6075
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2853
|2,2967
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|-1,32
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,88
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,05
|
|B. Petrol
|72,04
|72,04
|-0,18
|