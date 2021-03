***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









evredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYokturİç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısıYokturFaaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRisk Yönetim ve İç Kontrol MekanizmasıYönetim kurulu başkanının adıMustafa ŞAHİNİcra başkanı / genel müdürün adıMustafa ŞAHİNYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıİlk görevlendirme tarihi 04.12.2001 olması sebebiyle KAP bulunmamaktadır.Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıSigorta yaptırılmamıştır.Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıYokturKadın üyelerin sayısı ve oranı1 - %20Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMustafa ŞAHİN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/12/2001 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Ali ARSLAN İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/04/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Feyzullah ÖNER İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 03/12/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)Osman DEMİRCİ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/12/2013 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689688 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Sevinç BOZKURT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 01/07/2014 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689688 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-PolitikalarÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısıYokturİhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıYönetim KuruluŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileriYoktur3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYokturÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıYoktur3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüYokturKurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYokturPay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiYatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalarİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısıYoktur3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-PolitikalarKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerYokturİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerYatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Politikalar-Etik Kurallarİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri Bölümü ile Hakkımızda-TanıtımKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümHakkımızda-TanıtımKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı2. ve 3. sayfab) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı12. ve 13. sayfac) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı11. sayfa Yönetim Kurulunun Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı8 nolu Diğer Hususlard) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı8 nolu Diğer Hususlare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin gelişmelerg) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıMali Haklarİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı14Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 80Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuAsgari bir süre olmamakla birlikte toplantıdan önce bilgi ve belge sunulmaktadır.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Ana SözleşmeÜyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırSınırlama bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıYönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler 11,12 ve 13. sayfalarKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/334114Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDiğer (Other) Denetim ve İç Kontrolden Sorumlu Komite Osman DEMİRCİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Denetim ve İç Kontrolden Sorumlu Komite Sevinç BOZKURT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Osman DEMİRCİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Sevinç BOZKURT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Osman DEMİRCİ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Sevinç BOZKURT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)