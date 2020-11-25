***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıkvence Hesabı tarafından yürütülen, bağlı ortaklığımız Ege Sigorta A.Ş.'nin sigortacılık faaliyetlerine yeniden başlayabilmesi için Güvence Hesabı 'ndan tekrar geri almak üzere 24.11.2020 tarihinde Gizlilik Sözleşmesi imzalanmış ve görüşmelere başlanmıştır.Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889946BIST