***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.11.2020 - 25.01.2021 - 24.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından 25.11.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında Ege Sigorta'nın Güvence Hesabı 'ndan tekrar geri alınmak üzere görüşmelere başlandığı duyurulmuştu.Açıklamış olduğumuz görüşmeler halen devam etmektedir.Süreç hakkında mevzuat kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edecektir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937989BIST