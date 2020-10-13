***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2020 18:26
***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.07.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet 10.16 A-B Bağımsız Üye Değil
Ali ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.07.2018 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil
Feyzullah ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.07.2018 İcrada Görevli Muhasebe Yetkilisi Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Yetkilisi Evet Bağımsız Üye Değil
OSMAN DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 17.07.2018 İcrada Görevli Değil Euro Trend Yat.Ort.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI BAŞKANI
SEVİNÇ BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.07.2018 İcrada Görevli Değil Euro Kapital Yat.Ort.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
ALİ ARSLAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Müdürü
FEYZULLAH ÖNER Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Yetkilisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881252
BIST