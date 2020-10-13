***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.07.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür Evet 10.16 A-B Bağımsız Üye DeğilAli ARSLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 17.07.2018 İcrada Görevli Muhasebe Müdürü Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilFeyzullah ÖNER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.07.2018 İcrada Görevli Muhasebe Yetkilisi Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Yetkilisi Evet Bağımsız Üye DeğilOSMAN DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 17.07.2018 İcrada Görevli Değil Euro Trend Yat.Ort.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI BAŞKANISEVİNÇ BOZKURT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.07.2018 İcrada Görevli Değil Euro Kapital Yat.Ort.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hayır Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ. DENETİMDEN SORUMLU KOMİTESİ ÜYESİ. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı/Genel MüdürALİ ARSLAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe MüdürüFEYZULLAH ÖNER Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. Muhasebe Yetkilisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881252BIST