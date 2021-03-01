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***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.03.2021 18:27



***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2021
Karar Sayısı
2021-03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

EURO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Finansal Tablo, Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) üzerinden yapılan raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun
Karar Tarihi           : 01.03.2021
Karar No                : 2021/03
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloları ve dipnotları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
d) SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı çerçevesinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) nun tarafımızca incelendiğini ve söz konusu raporların SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ile anılan kararda belirlenmiş usul ve esaslara uygun hazırlanmış olduğunu,
Beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Ali ARSLAN                       Feyzullah ÖNER
Yönetim Kurulu Bşk.Yard    Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914070


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