***EUHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2024 15:08
***EUHOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler EUHOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank Of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257464
BIST
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15:489.254
En Düşük
|Değişim
|: 1,08%
|| 99,09
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:4832,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0942
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:4835,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0400
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:482.241,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,34
|Açılış
|: 2.241,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.969.095
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.981.249
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.785.624
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|43.863.859
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|167.637.098
|% -9,96
|
|THYAO
|281,75
|6.902.623.054
|% 0,90
|
|KCHOL
|184,20
|4.021.561.721
|% 5,50
|
|AKBNK
|43,98
|3.930.969.763
|% 5,11
|
|OBAMS
|52,70
|3.906.165.095
|% -9,45
|
|EREGL
|45,86
|3.709.043.323
|% -0,09
|
|ISCTR
|11,13
|3.478.266.164
|% 2,49
|
|ZOREN
|5,38
|793.500.855
|% -0,37
|
|EKGYO
|11,29
|1.350.179.839
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|293.072.153
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,58
|2.504.964.997
|% 2,61
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0001
|32,0030
|% 0,30
|
|Euro
|35,0118
|35,0234
|% 0,11
|
|Sterlin
|42,2339
|42,4456
|% -0,61
|
|Frank
|37,5050
|37,6930
|% -0,48
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|928,70
|930,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.033,14
|1.036,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,88
|81,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.178,53
|2.178,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:48
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16:04YUNSA
Yüzde 4.99 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 110, 922 adet işlem
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