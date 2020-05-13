***EUHOL* *KUTPO* *SNPAM* *MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.05.2020 09:20
***EUHOL******KUTPO******SNPAM******MARKA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [EUHOL, KUTPO, MARKA, SNPAM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844638
BIST
10:3899.756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 140,06
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.012
En Düşük
99.443
10:386,9955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0025
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9779
10:387,5846
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6015
En Düşük
7,5738
10:38383,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 383,06
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
383,97
En Düşük
382,51
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|7.863,70
|353.867
|% 10,00
|
|YONGA
|25,30
|75.849
|% 10,00
|
|TKURU
|19,36
|56.318
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|37.189
|% 10,00
|
|DENGE
|1,87
|690.159
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|2.668
|% -10,00
|
|BMELK
|4,25
|168.190
|% -7,81
|
|GEDIK
|19,52
|2.929.705
|% -5,97
|
|RAYSG
|6,60
|1.151.143
|% -5,85
|
|SEYKM
|9,85
|1.659.823
|% -5,11
|
|ECILC
|5,80
|233.956.008
|% 7,01
|
|ASELS
|27,60
|193.086.989
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,21
|121.852.839
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,31
|93.876.411
|% 0,00
|
|ODAS
|1,88
|91.564.256
|% 2,17
|
|EKGYO
|1,31
|93.876.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|121.852.839
|% 1,38
|
|ODAS
|1,88
|91.564.256
|% 2,17
|
|ECILC
|5,80
|233.956.008
|% 7,01
|
|TEKTU
|1,42
|39.227.038
|% 2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5601
|8,6030
|% 0,09
|
|Frank
|7,1833
|7,2266
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8565
|1,8658
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|0,24
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.509
|-1,00
|
|Tam
|2.541
|2.575
|-1,10
|
|Yarım
|1.240
|1.259
|-0,60
|
|Çeyrek
|620
|630
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,42
|15,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,01
|
|B. Petrol
|29,30
|29,30
|-0,68
|