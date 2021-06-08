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***EUKYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

08.06.2021 18:20



***EUKYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO.E) payında 09/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır.  EUKYO.E payında tedbirin uygulanacağı son tarih 08/07/2021'dir. Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, EUKYO.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 09/06/2021 tarihinden  itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil Numarası UFUK OĞUL                   29399960 GÜLTEKİN YAMAN           45702431 UĞUR YAMAN                   44229587 NECMETTİN YAMAN       22871375 MUSTAFA AKIN           34737529 MURAT KAYA                   42201180 Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/09/2021'dir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941211


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