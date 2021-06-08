***EUKYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***EUKYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [EUKYO]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Euro Kapital Yatırım Ortaklığı A.Ş (EUKYO.E) payında 09/06/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbiri uygulanacaktır. EUKYO.E payında tedbirin uygulanacağı son tarih 08/07/2021'dir. Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, EUKYO.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 09/06/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil Numarası UFUK OĞUL 29399960 GÜLTEKİN YAMAN 45702431 UĞUR YAMAN 44229587 NECMETTİN YAMAN 22871375 MUSTAFA AKIN 34737529 MURAT KAYA 42201180 Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/09/2021'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941211BIST