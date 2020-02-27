***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.02.2020 17:54
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822076
BIST
18:00110.766
En Yüksek
|Değişim
|: -3,83%
|| -4.405,72
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 115.171
|
114.464
En Düşük
110.703
18:006,1790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,1813
En Düşük
6,1506
18:006,7996
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1021
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,7996
En Düşük
6,6963
18:00328,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 4,28
|Açılış
|: 328,07
|
|Önceki Kapanış
|: 323,99
|
329,24
En Düşük
323,71
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|3,38
|61.191.836
|% 14,97
|
|KRONT
|22,80
|103.122.035
|% 10,79
|
|EKIZ
|1,24
|296.615
|% 9,73
|
|BALAT
|2,72
|446.415
|% 9,68
|
|MEMSA
|0,34
|432.674
|% 9,68
|
|KLGYO
|3,26
|50.269.698
|% -16,41
|
|BRSAN
|11,11
|191.978.745
|% -15,19
|
|GYHOL
|19,52
|1.028.061
|% -14,76
|
|ALGYO
|15,29
|163.677.392
|% -14,10
|
|BURCE
|6,53
|4.847.347
|% -13,62
|
|THYAO
|12,28
|2.739.805.736
|% -7,25
|
|ASELS
|28,10
|1.349.480.048
|% -3,10
|
|KRDMD
|2,73
|942.952.134
|% -6,19
|
|IHLGM
|1,30
|575.216.764
|% -2,26
|
|GARAN
|10,24
|559.670.639
|% -3,67
|
|IHLGM
|1,30
|575.216.764
|% -2,26
|
|KRDMD
|2,73
|942.952.134
|% -6,19
|
|EKGYO
|1,47
|382.988.846
|% -3,29
|
|THYAO
|12,28
|2.739.805.736
|% -7,25
|
|ODAS
|2,04
|374.890.738
|% -6,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9302
|7,9700
|% 0,14
|
|Frank
|6,3433
|6,3815
|% 1,08
|
|Riyal
|1,6411
|1,6493
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|17,78
|
|Altın Gr.
|328
|328
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|0,03
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|-2,00
|