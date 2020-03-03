***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 11:39
***EUKYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [EUKYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
EUKYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823868
BIST
12:46109.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 2.673,64
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.197
En Düşük
108.881
12:466,2043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0441
|Açılış
|: 6,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:466,9053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0452
|Açılış
|: 6,8890
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:46317,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 3,98
|Açılış
|: 317,98
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,12
|6.131.574
|% 14,80
|
|SONME
|6,07
|4.238.221
|% 14,10
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|BALAT
|2,90
|37.332
|% 9,85
|
|GLBMD
|2,46
|785.773
|% 9,82
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,40
|5.892.818
|% -4,76
|
|ASELS
|29,20
|419.291.357
|% 3,40
|
|THYAO
|12,02
|344.161.004
|% 1,86
|
|GARAN
|9,86
|245.268.267
|% 3,03
|
|KARSN
|1,89
|239.796.220
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,53
|173.495.380
|% 5,86
|
|KARSN
|1,89
|239.796.220
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,35
|154.874.081
|% 5,47
|
|IHYAY
|1,17
|119.720.375
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,82
|64.826.843
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,53
|173.495.380
|% 5,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8884
|7,9279
|% 0,61
|
|Frank
|6,4457
|6,4845
|% 0,90
|
|Riyal
|1,6467
|1,6549
|% 0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,40
|
|Altın Gr.
|318
|318
|4,30
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.101
|2.153
|-4,10
|
|Yarım
|1.015
|1.042
|-1,99
|
|Çeyrek
|509
|521
|-0,99
|
|Gümüş.Ons
|16,78
|16,82
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|53,07
|53,07
|1,17
|